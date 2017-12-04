狂王澁澤龍彦野中ユリ平凡社定価9800円本書の元版は1966年プレス・ビブリオマーヌより限定275部が刊行された稀覯書。バヴァリアの伝説に覆われた童貞王、ワグナーのパトロンとして有名な厭人癖の狂王ルドヴィヒ二世を澁澤龍彦の文と野中ユリの画で描き出した豪華本。長らく本棚にて保管していたもので、ヤケやシミが少しあります。画像でご確認ください。その他には目立った傷みなどなく読むのには問題ありません。ご了承のうえご購入ください。



狂王 澁澤龍彦 希少本 - 文学/小説



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狂王



狂王 限定B版 澁澤龍彦 野中ユリ 渋澤龍彦 サイン 署名 佐々木桔梗 ...



狂王 ルートヴィヒII世 野中ユリ・澁澤龍彦 | タイムカプセル



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狂王 著：澁澤龍彦 コラージュ挿絵：野中ユリ 刊行者：佐々木桔梗 限定275部の内、B版限定100部のうち、181番 刊行後記付 著者・作家署名入り



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