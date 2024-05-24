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- 日本画 紙本肉筆画 ツバキ 10号 落款有り 作者不明
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商品詳細
コンディション額装に細かなスレ、アタリ有り 画面 良好ガラス板付き作者 不明技法 日本画 肉筆画サイズ 画面 F10号額装 53×70プロフィールお読みください。絵画の種類···日本画形式···額縁入り主題···静物
http://narcologia.ru/goods/tenet899363.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis956344.html
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