◆エアロブラスターズ　AERO BLASTERS MD メガドライブ

エアロブラスターズ（国内正規品）メガドライブ MDAEROBLASTERS◆発売日 1993年9月3日※お手数をおかけしますが、お取引トラブル防止の為プロフのご確認よろしくお願い致します。ご納得頂ける方のみご購入下さい。【状態は以下の通り】◆箱 美品 色褪せ無し/白かけ無し◆取説 並品 使用感小◆ソフト 美品 差し込み傷微小あくまで主観での判断です。年数が経過したお品物ですので、完璧を求められる方のご購入はご遠慮願います。使用感、微細な擦れ等はございます。売れなければコレクションに戻します。◆発送サイズの関係上フィルムに入れてA4封筒ネコポス発送させて頂きます。宅急便コンパクト発送ご希望の方は、ご購入前にコメント下さい。プラス350円で発送方法を変更させて頂きます。#セガ#SEGA#メガドライブ#MD#カネコ#KANEKO#エアバスター#シューティングゲーム#アーケードゲーム#レトロゲーム#レアソフト