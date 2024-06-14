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メガドライブ2本体　メガCD2本体　動作確認済み
商品番号 H60796414219
商品名

メガドライブ2本体　メガCD2本体　動作確認済み
ブランド名 セガ
特別価格 税込 12,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

動作確認済みです。中古品。メガドライブ2本体メガCD2本体　6ボタンコントローラー（ゴム跡あり）AVケーブルACアダプタ　SA160ACアダプタSA190値下げ不可バラ売り不可
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