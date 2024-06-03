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メタルギア ゴーストバベル ゲームボーイ
商品番号 B60060732333
商品名

メタルギア ゴーストバベル ゲームボーイ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 5,330 円
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商品詳細

メタルギアゴーストバベルゲームボーイ箱の表に少し凹みがあるくらいで他は非常に綺麗です。目立った傷や使用感もありません。説明書欠品です。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。#ゲームボーイ#任天堂#レトロ#メタルギアゴーストバベルゲームボーイ
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