清水尋也 ファースト写真集 『 FLOATING 』直筆サイン入り ポストカード

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「清水尋也ファースト写真集『FLOATING』」赤木雄一#赤木雄一#赤木_雄一#本#芸術／写真・工芸#清水尋也直筆サイン入り、ポストカード付きです。一度サラッと目を通した後、暗所で保存していました。即購入⭕️、値下げ⭕️