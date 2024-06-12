国境を越えた友情―わが外交秘話

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【この本は、中古本です】 ★内容本 ・「国境を越えた友情」 ―わが外交秘話ー 甲斐文比古・著 1990年1月20日 発行です。 ★状態 ・帯はありません。 ・カバー縁に多少ヨレ・カバーに 微スレがあります。 ・紙質によるうすいヒヤケがあります、が 見落としがなければ、本文に書込み ・線引きはありません。 大切にポリエチレン袋・および クッションシートにて、包装させて頂きまして、お送りさせていただきます。 土・日・祝日の発送は、お休みを頂いております。 (郵便局対応の為です) ご検討をお願い申し上げます。・・・・・拝 (C－am)☆下記の青文字を「クリック」して頂きますと、当方の全出品商品が、検索いただけます。 #aichan68 よろしく、お願いいたします。