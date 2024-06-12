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国境を越えた友情―わが外交秘話
商品番号 K22958285897
商品名

国境を越えた友情―わが外交秘話
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 2,042 円
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商品詳細

【この本は、中古本です】　　　★内容本　　　　・「国境を越えた友情」　　　　　　　―わが外交秘話ー　　　　　　　甲斐文比古・著　　　　　　　1990年1月20日　発行です。　　★状態　　　　・帯はありません。　　　　・カバー縁に多少ヨレ・カバーに　　　　　　　微スレがあります。　　　　・紙質によるうすいヒヤケがあります、が　　　　　見落としがなければ、本文に書込み　　　　　・線引きはありません。　　　　　大切にポリエチレン袋・および　　　　　　クッションシートにて、包装させて頂きまして、お送りさせていただきます。　　　土・日・祝日の発送は、お休みを頂いております。　　　(郵便局対応の為です)　ご検討をお願い申し上げます。・・・・・拝　　　　　(C－am)☆下記の青文字を「クリック」して頂きますと、当方の全出品商品が、検索いただけます。　　　　#aichan68　よろしく、お願いいたします。
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