【Apinkサイン入りCD×4‪／ピンクシーズンLIVE TOUR 2015‪】

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商品詳細
︎❀.ウンジ・ハヨン・ナムジュそれぞれのサイン入りCD／全メンバーの直筆サイン入りCDのセットです。︎❀.おまけとしてピンクシーズンピンクシーズンLIVETOUR2015も同梱させて頂きます。︎❀Apinkオフィシャルファンクラブ「PANDAJAPAN」の会員様限定企画として、販売されたメンバー直筆サイン入りCDです。♥ApinkOrion【ウンジ・ナムジュ直筆サイン入り】初回限定盤CウンジVer.♥ApinkLUV【ハヨン直筆サイン入り】初回限定盤CハヨンVer.♥Apink『BrandNewDays』【全員直筆サイン入り】初回限定盤B（CD➕DVD➕12Pブックレット）#Apinkオフィシャルファンクラブ#PANDAJAPAN#会員様限定企画販売 #直筆サイン入りCD暗所で丁寧に保管していました。大切にしていましたがグッズ整理の為出品致します。
http://narcologia.ru/goods/manufacture681541.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion699978.html
http://narcologia.ru/goods/mythic777835.html
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