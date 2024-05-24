【Apinkサイン入りCD×4‪／ピンクシーズンLIVE TOUR 2015‪】

︎❀.ウンジ・ハヨン・ナムジュそれぞれのサイン入りCD／全メンバーの直筆サイン入りCDのセットです。︎❀.おまけとしてピンクシーズンピンクシーズンLIVETOUR2015‪も同梱させて頂きます。︎❀Apinkオフィシャルファンクラブ「PANDAJAPAN」の会員様限定企画として、販売されたメンバー直筆サイン入りCDです。‪♥ApinkOrion【ウンジ・ナムジュ直筆サイン入り】初回限定盤CウンジVer.♥ApinkLUV【ハヨン直筆サイン入り】初回限定盤CハヨンVer.♥Apink『BrandNewDays』【全員直筆サイン入り】初回限定盤B（CD➕DVD➕12Pブックレット）#Apinkオフィシャルファンクラブ#PANDAJAPAN#会員様限定企画販売 #直筆サイン入りCD暗所で丁寧に保管していました。大切にしていましたがグッズ整理の為出品致します。‪‪