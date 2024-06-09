ZEROBASEONE KCON ジャンハオ　トレカ

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商品詳細
スリーブに入れ保管しておりました。神経質な方は購入を御遠慮ください。購入意思のない、いいねは御遠慮ください。即購入⭕️硬質ケース+防水対策をして匿名配送予定。ZEROBASEONEzb1ゼベワンkconboysplanetボイプラトレカキムジウンジャンハオソンハンビンソクマシューキムテレリッキーキムギュビンパクゴヌク
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