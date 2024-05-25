【値下げ】PlayStation4 FINAL FANTASY XV LUNA

「PlayStation®4FINALFANTASYXVLUNAEDITIONCUHJ-10013」定価:￥39980・本体・コントローラー 1点（ロゴ付き）・コントローラーカバー・縦置きスタンド・ホコリガードファイナルファンタジーの限定モデルになります。ホコリガード、コントローラーのカバーをして使用していたので、比較的綺麗かと思います。個人保管ですので、多少の傷などはご了承下さい。初期化した上で発送させていただきます。お値下げご希望の場合はコメント下さい。#ルナ エディション#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4



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