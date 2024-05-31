p54新・極道三国志首都攻防篇 1 [レンタル落ち] [DVD]

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新・極道三国志首都攻防篇1[レンタル落ち][DVD]清水宏次朗/今井雅之/新村良二関西vs関東の全面戦争が勃発!血と涙が混ざり合う黒田組の非常な手口。“天下極道三分の計”壮大なロマンを掲げた義兄弟、龍介、健、銀二が刻み込む、全国を舞台に繰り広げる本格極道抗争史!●こちらの商品はレンタル店で使用していた中古品となってます。ディスクとジャケットのみの発送になります。●不織布のケース、プラスチックケースご希望の場合は別料金となります。⚠️購入前にコメント下さい。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣【商品説明】◎こちらの商品はレンタル店で使用していた中古品となっております。ご注文の際はお間違えのないようにお願い致します。◎発送はディスクとジャケットのみの発送になります。◎ジャケット、ディスクにレンタル時のシール等が貼ってある場合がございます。◎ディスクは透明のビニールの袋にまとめて入っております。布織物のケースがご希望の場合は別料金となりますので事前のお問い合わせをお願い致します。◎併用販売をしておりますので在庫切れ、取寄せになる商品もございます※上記をご了承の上のご注文をお願い致します。￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣#ブチコ#ブチコ日本ドラマ#ブチコレンタル落ちDVDセ54DVD