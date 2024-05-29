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24時間セール！ギャラクティカ シーズン1＆2
商品番号 H23989665734
商品名

24時間セール！ギャラクティカ シーズン1＆2
ブランド名 Hankle
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＊＊レンタル落ち商品ではありません。バトルスターギャラクティカBATTLESTARGALACTICADVDコレクターズBOXシーズン1　8ディスク　（特典含まれ）シーズン2　11ディスク　（特典含まれ）ディスク面にも傷は少なく良好。そのまま別の箱に入れて発送されます。中古品となりますので、細かいことがとても気になる方はご購入をご遠慮ください。
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