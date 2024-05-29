24時間セール！ギャラクティカ シーズン1＆2

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商品詳細
＊＊レンタル落ち商品ではありません。バトルスターギャラクティカBATTLESTARGALACTICADVDコレクターズBOXシーズン1 8ディスク （特典含まれ）シーズン2 11ディスク （特典含まれ）ディスク面にも傷は少なく良好。そのまま別の箱に入れて発送されます。中古品となりますので、細かいことがとても気になる方はご購入をご遠慮ください。
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