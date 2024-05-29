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WONDERSWAN COLOR オレンジ 美品 すぐに遊べるソフト付き
商品番号 R89176116220
商品名

WONDERSWAN COLOR オレンジ 美品 すぐに遊べるソフト付き
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫BANDAI旧世代ゲーム機本体WONDERSWANCOLORクリスタルオレンジ動作確認済み美品※動作確認済みで、音もしっかり出ますが、画面が暗いです。※箱は少し傷があります。⚫ソフト「犬夜叉かごめの夢日記」定価:￥4500素人が検品しておりますので万が一の見落とし、また経年劣化等に十分ご理解の上ご購入お願い致します。完璧を求める方や神経質な方の購入はご遠慮ください。よろしくお願い致します。#バンダイ#BANDAI#WonderSwan#WonderSwanColor
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