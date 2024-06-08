NINTENDO SWITCH LITE ケース付き

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NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEターコイズcolor:BLUEゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo液晶に保護シート付けてます。社外品ケースつけます。付属品は写真の通りです。