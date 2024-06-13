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TXT FC 継続　特典　トレカ　TOMMOROW × TOGETHER
商品番号 R74010682202
商品名

TXT FC 継続　特典　トレカ　TOMMOROW × TOGETHER
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 2,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TXTFC継続特典トレカ5枚セットになります。9/28に届いてすぐスリーブに入れて撮影しました。即購入⭕️一枚ずつスリーブと硬質ケースに入れ、防水対策をしてゆうパケットポストorゆうパケットポストminiにて発送予定です。海外製のため神経質な方、完璧を求める方は購入をお控えくださいませ。気になる点がありましたら購入前にお申し付けください。#TXT#トゥバ#FCトレカ
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