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商品詳細
直径約35㎝高さ約16㎝くりぬき胴、麻紐、周囲は漆仕上げです。漆部分に多少はがれがあります。写真参考にしてください。うちカバーとキルトのカバー付きです。自宅保管の為多少の汚れなど、あるかもしれません気にされる方はご購入をお控えください。
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