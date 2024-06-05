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絞め太鼓
商品番号 J20860049869
商品名

絞め太鼓
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 8,514 円
在庫状況 あり

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商品詳細

直径約35㎝高さ約16㎝くりぬき胴、麻紐、周囲は漆仕上げです。漆部分に多少はがれがあります。写真参考にしてください。うちカバーとキルトのカバー付きです。自宅保管の為多少の汚れなど、あるかもしれません気にされる方はご購入をお控えください。
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