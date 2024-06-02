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ビックリマン　スーパーゼウス　後期チョコ版
商品番号 I44316531824
商品名

ビックリマン　スーパーゼウス　後期チョコ版
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 7,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

厚紙補強にスリーブ入り。シール状態は並品ですし左上角にダメージあります。白ひげ、杖赤茶色、裏台紙青インク。右下角うっすらバリを感じます。前期チョコ版はビニコですのでこちらは後期チョコ版です。必ず画像にてご確認、ご納得のうえご購入をお願い致します。ビックリマンヘッドビックリマンシール#kazuーシール　←ココをクリック
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