ビックリマン　スーパーゼウス　後期チョコ版

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商品詳細
厚紙補強にスリーブ入り。シール状態は並品ですし左上角にダメージあります。白ひげ、杖赤茶色、裏台紙青インク。右下角うっすらバリを感じます。前期チョコ版はビニコですのでこちらは後期チョコ版です。必ず画像にてご確認、ご納得のうえご購入をお願い致します。ビックリマンヘッドビックリマンシール#kazuーシール ←ココをクリック
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