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商品詳細
「呉清源詰碁道場:至極の215題」呉清源経年劣化にともなう表面のカスレやアセなどはありますが、中の状態は比較的良いと思います。美本にこだわられない方はご検討ください#呉清源#呉_清源#本#生活／諸芸・娯楽
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