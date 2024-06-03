☆本田恭章 「ANGEL OF GLASS」 廃盤VHSビデオ☆廃盤レア入手困難 ...

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本田恭章「ANGELOFGLASS」国内正規VHSビデオです。収録時間30分。全8曲入りのミュージックビデオです。今では入手困難な廃盤レア作品です。ファンの方、是非どうぞ。商品、写真にあるものが全てになります。パッケージに多少の擦れがありますが、その他、綺麗な状態です。年代物の商品となりますので、神経質な方はご落札をお控え下さい。