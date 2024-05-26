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AKG C214
商品番号 W37096241682
商品名

AKG C214
ブランド名 アーカーゲー
特別価格 税込 13,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年前くらいに購入して2、3回しか使ってないので綺麗な状態です。付属品は全て揃ってます。NEEWERのポップガードもお付けします。こちらも2、3回しか使っておらず、綺麗な状態です。AKGC214AKGAcoustics#AKGAcoustics#AKGC214#コンデンサーマイク#マイク
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