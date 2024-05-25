【美品】PROTECTIONRACKET☆16×16インチ☆フロアタムケース

PROTECTIONRACKET(プロテクションラケット)/LPTR16FT16(2016-00)フロアタムケース直径16インチ、深さ16インチのフロアタムに対応したケースです。厚みのある生地はフロアタムをしっかりとガード。持ち運びに便利な持ち手が付いています。■ドラムバック■フロアタム用■サイズ：16x16\"■直径46cm,深さ43cm■100%防水ポリエステル素材「Racketx」■内側に衝撃反発性素材「ProPaddP2」■インナーに低摩擦合成フリース素材「Propile」こちらは、サウンドハウスにて購入したバスドラムケースになります!サイズ間違いで購入してしまい、1度使用しましたが、買い直しし使用しない為、欲しい方が居たらと思い出品いたしました!購入時期は、2023年9月です。ほぼ新品ですが、コンディションは写真をご確認下さいませ。※単品でのお値下げ交渉不可※売り切りたいので、ご希望の方は他の出品を購入の際、おまとめ割りにてお値引き致します。お気軽にどうぞ!※発送時は、少し畳んで発送します。#PROTECTIONRACKET#プロテクションラケット#LPTR16FT16#フロアタムケース#直径16インチ#深さ16インチ#ソフトケース#ケース#ドラム#ドラムセット種類...ドラムセットアクセサリー・パーツ...ケース、バッグ



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