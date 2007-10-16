Microsoft Xbox360 XBOX360 エリート 675438

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XBox 360 エリート: MRU Weblog Zone.

MicrosoftXbox360XBOX360エリート675438箱に関しては、かなり傷だらけですが、中身は特に問題ありません。コントローラーと、ヘッドセットのみ入ってませんのでご了承ください。color:BLACKゲーム機本体種類:Xbox360ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#Microsoft#Xbox360本体#ゲーム機本体#Xbox360エリート