SVT ドギョム　サイントレカ

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商品詳細
会場で購入、開封後すぐにトレカファイルに入れて保管していましたが初期スレがある場合がございます素人保存のため、神経質な方はご遠慮くださいスリーブ+硬貨ケース+防水対策をして発送させていただきますSEVENTEENセブチエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジミンハオミンギュドギョムスングァンバーノンディノ
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