新品 PSP-3000(PSPJ-30026) バリューパック レッド/ブラック

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。SONYPlayStationPortablePSPJ-30026ゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY新品未使用品写真撮影のため開梱しましたが、本体は取り出しておりません。未開封のため動作確認はしておりません。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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