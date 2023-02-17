THE STREET SLIDERS 映像作品セット ストリート・スライダーズ

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商品詳細
●SLIDERSTHEVIDEO1983-2000DVD7本組1度観ただけの美品です。暗所にて保管していましたのでボックスも綺麗です。外のビニール袋がありません。●EarlySlidersLIVE1983-1987普通の中古です。裏側のジャケットが少々色褪せています。●天国と地獄LIVEATBUDOKAN198740thAnniversaryEdition2Blu-ray+2CD最近買って1度観ただけで新品同様です。CD2枚は未再生です。ブックレットなど全て揃っています。
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