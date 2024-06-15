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北斎　清長　歌麿
商品番号 G14704632253
商品名

北斎　清長　歌麿
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 6,450 円
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商品詳細

秘蔵版　清長　昭和38年発売北斎　秘画の名品　近藤市太郎作昭和39年発売秘蔵版歌麿昭和37年発売３冊セット貴重な60年前の本ですので黄ばみ等有りますので了承の上ご購入ください。写真で痛んだ所確認して下さい。見落としが有る場合がございます。綺麗なほうだと思います。清長本北斎本歌麿本
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