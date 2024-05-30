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PS4 本体+冷却ファンセット 500GB ジェットブラック
商品番号 Q36958575260
商品名

PS4 本体+冷却ファンセット 500GB ジェットブラック
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 6,020 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他のプレステを購入した為不要になりました。PS4本体HDMIケーブルUSBケーブル純正コントローラー1個非純正になりますが、冷却ファン付きプレステスタンドUSBケーブルのセットです。取説、箱無しの為型番不明です。本体表面(プレステマーク側)に少しスレ傷？があります。完全初期化済み。通電確認してあります。猫飼いですので、アルコールで拭ける範囲は拭いてクリーニング済みですが、簡易クリーニングになりますので神経質な方はご遠慮ください。#SONY#PS4#プレステ4#PS4本体#ジェットブラック#冷却ファンセット
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