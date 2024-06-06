ゲームポケコン　エポック社製　携帯用カセット式ゲーム機

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商品詳細
1985年当時エポック社から販売されたカセット式ゲームシステムの商品です、新品未使用品ですが古い商品なので外箱に多少ダメージが有ります、御理解のほどよろしくお願いします。カセットがなくても遊べる本体内蔵機能付きですので本体だけで遊べます。元玩具店の倉庫から見つけ出しました。ご検討よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/troupe312111.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce941855.html
http://narcologia.ru/goods/calling121250.html
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