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ポケットモンスター　ソード　＋エキスパンションパスEXPANSION PASS
商品番号 C67979230955
商品名

ポケットモンスター　ソード　＋エキスパンションパスEXPANSION PASS
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソフト単体のみとなります。ソフトに本編と追加コンテンツが収録されており、ダウンロードの必要は無いとのことです。【Switch】ポケットモンスターソード＋エキスパンションパスセットブランド：Pokemonゲームジャンル：ロールプレイングソフトウェア対象年齢：全年齢対象パッケージ種類：通常版オンライン：オンライン対応プレイモード：TVモード対応テーブルモード対応携帯モード対応TVモードプレイ人数：4.0人テーブルモードプレイ人数：4.0人携帯モードプレイ人数：1.0人シールド　Switchソフト　ポケモン
http://narcologia.ru/goods/assessor963003.html
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