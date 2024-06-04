PSP1000 本体+コード 美品（1GB SDカード+ソフト2本/モンハン）

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商品詳細
PSP1000美品だと思います。・PSP1000本体（充電OK/MAX、ネット通信OK）※2023年9月8日にネットワークアップデートも済ませてあります。（システムソフトウェア バージョン6.61）・充電ケーブル・バッテリー・1GBSDカード・モンスターハンターポータブル2nd（ソフト）・真三國無双（ソフト）
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