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商品詳細
「周術期内科管理のディシジョンメイキング」江木盛時定価:￥5800⚠︎この商品は裁断済みです⚠︎書き込み等はなく、綺麗な状態です。・裁断済みの書籍です。裁断・スキャナにて取り込み済の書籍であることをご理解下さい。・裁断済みのため状態を「全体的に状態が悪い」としていますが、スキャナには支障ありません。•中古品であることを御理解頂ける方の購入をお願い致します。
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周術期内科管理のディシジョンメイキング
商品詳細ページ | メディカルブックセンター
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