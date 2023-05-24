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ユーキャン　第ニ種電気工事士　合格指導講座セット 教材\u0026技能
商品番号 M13527379829
商品名

ユーキャン　第ニ種電気工事士　合格指導講座セット 教材\u0026技能
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,331 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユーキャンの第2種電気工事士合格指導講座教材\u0026技能セットです★だいぶ序盤で使用しなくなりずっと保管していました。教材はテキスト3まではやや傷ありですがそれ以降は綺麗です。技能セットに限ってはディスクも材料も未開封です。技能セット、教材と必要不必要があると思いますのでお気軽にコメントください。ご質問もわかる範囲ですがお答えさせていただきますのでよろしくお願いします。細かいことの気にならない方でお願いいたします。
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