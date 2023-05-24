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- ユーキャン 第ニ種電気工事士 合格指導講座セット 教材\u0026技能
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商品詳細
ユーキャンの第2種電気工事士合格指導講座教材\u0026技能セットです★だいぶ序盤で使用しなくなりずっと保管していました。教材はテキスト3まではやや傷ありですがそれ以降は綺麗です。技能セットに限ってはディスクも材料も未開封です。技能セット、教材と必要不必要があると思いますのでお気軽にコメントください。ご質問もわかる範囲ですがお答えさせていただきますのでよろしくお願いします。細かいことの気にならない方でお願いいたします。
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