ファミコンディスク　サイコカリバー　暗黒要塞

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レリクス暗黒要塞 ～げーむのせつめいしょ（仮）～ （ディスクシステム編）

☆ご覧頂きありがとうございます。◆商品の状態 商品の状態は写真をご覧頂きます様 よろしくお願いいたします。 2本セットになります。 ・サイコカリバー（箱説明書有り） ・暗黒要塞（箱説明書有り） 全体的にクリーニングしており 手持ちの本体で動作を確認しております。 中古品として、ご理解頂ける方へ、 宜しくお願い致します。◆発送 らくらくメルカリ便◆発送の期間 １～２日で発送します。 ※万が一遅れる場合はご連絡差し上げます。#ファミコン#Nintendo#サイコカリバー#暗黒要塞