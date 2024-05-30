PS1 カプコンゲームブックス天地を喰らう2、ナムコミュージアム他、全8本セット

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商品詳細
PS1用ソフト以下8本セットです。メモリーカード2個もおまけとしてお付けします。・カプコンゲームブックス 天地を喰らう2・ナムコミュージアムアンコール・ナムコミュージアム4、5・ゼビウス3D/G+・雷電プロジェクト・レイストーム・レイクライシス
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