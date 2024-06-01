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【即発送】ps4slimCUH-2200AB01 おまけソフトあり
商品番号 W79832160599
商品名

【即発送】ps4slimCUH-2200AB01 おまけソフトあり
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 6,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※初期化済み動作確認済み消毒シートによる簡易清掃済みSONYPlayStation4CUH-2200AB01ジェットブラックcolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプモノラルヘッドセット以外は揃っております。#ソニー#SONY#ps4#プレイステーション4#プレステ4#ps4スリムアサシンクリードオリジンウィッチャー3ベルセルク無双ディスクドライブに同梱済の3つが付属しております。梱包につきましては本体はプチプチ包装して発送致します。手続き完了されましたら即発送します。
http://narcologia.ru/goods/browse78291.html
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