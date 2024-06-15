手越祐也　Blu-Ray、DVD

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手越祐也がソロデビュー1周年記念日に新曲「OVER YOU」リリース、当日 ... 手越祐也がソロデビュー1周年記念日に新曲「OVER YOU」リリース、当日 ...

値下げしました。独立後のライブのDVD、Blu-RayMusicClipになります。AREYOUREADY？は袋はないですが1回も見てないないのでほぼ新品状態です他の2枚は1回も開けてもないので新品になります。NEWFRONTIERがBlu-Rayになります。バラ売り可値段は聞いてもらえたらお答えします