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商品詳細
「日本の歴史☆(ネット書店用全15巻セット)☆」山本博文定価:-#山本博文#山本_博文#本#歴史／日本史カバーにやや傷はありますが、中身は問題ありません。幼い頃から漫画で歴史の流れを掴むことによって、中学校や高校で理解しやすくなりました。お子さんの勉強のサポートになる本です！！よろしくお願い致します。即購入可
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