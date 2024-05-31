内田百閒　全集　全10巻

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商品詳細
シミ、ヨゴレ、帯に破れ等があります。パラパラとめくってみましたが、通読に支障無さそうです。古い本である事をご理解いただき、状態にこだわりのない方でお願い致します。月報は黄ばみはありますが、揃っていました。各巻に挟んでお送りします。バラ売りはいたしません。
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