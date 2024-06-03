ポケモンキッズ ジョウト地方30体

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商品詳細
バンダイのポケモンキッズ30体です。発売当時に新品で入手しましたが、しばらく子供が遊んでいたので、キズや塗装のハゲがあります。それぞれ本体に刻印されている年は以下のとおりです。チコリータ1999ベイリーフ2001ヒノアラシ1999ワニノコ1999イトマル1999チョンチー2001ピチュー2000ププリン2000トゲピー1999モココ2001キレイハナ1999マリル1999マリルリ2001ウソッキー2000ハネッコ2000ワタッコ2001ヒマナッツ2000キマワリ2000ウパー2000エーフィ2000ヤドキング1999クヌギダマ2000ブルー1999ヘラクロス1999ヒメグマ2001カポエラー2000ムチュール2001ミルタンク2000スイクン2001セレビィ2001発送は宅急便コンパクトを予定しています。よろしくお願いいたします。なお、誠に申し訳ございませんが、バラ売りや値下げ対応はできませんのでご了承下さい。BANDAI ポケモン ポケットモンスター 指人形
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