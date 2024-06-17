関ジャニ∞ 大倉忠義 ちびぬいセット

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関ジャニ∞大倉忠義くんのちびぬいセットです。47tour、18祭、キャンジャニ∞全て公式で購入しました。キャンジャニ∞ver.は一度袋から出しています。全て暗所で保管していました、色褪せ、汚れ等はありません。即購入可◎多少のお値下げ可能です◎質問等コメントでよろしくお願いします。グッズ種類···ちびぬい#ジャニーズ#関ジャニ#ちびぬい#大倉忠義#横山裕#村上信五#安田章大#丸山隆平#なにわ男子#Aぇgroup