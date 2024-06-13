ワイヤレスマイク2本セット/オーディオケーブル、充電ケーブル付き

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家で使用する予定で買ったのですが、使う機会がなかったので出品致します。2本あるちあるうちの1本はマイクの音を確かめる為に一度使用しただけです。箱は少し破損しています。神経質な方はご遠慮下さい。ご質問等ございましたらお尋ね下さい✳︎種類···マイク（2本セット）•カラオケモード•自撮りモード•出力と入力モード•ラジオモード•ワイヤレスデュエットモード【2023年末登場】DAILYLIVEカラオケマイクBluetoothで瞬時接続、ボイスチェンジャー機能付き、伴奏/ボーカル切り替えられます、デュエット＆録音機能付き、ノイズ低減、スピーカーと自撮りモード、無損失3D音質搭載。ただのカラオケマイクではありません1:2本のマイクを同じ機器に接続し、家族や友人と一緒に家の中を盛り上げる！2:歌いたいことを歌う、言いたいことを言う、ワンキー録音、伴奏機能を開く、オリジナルソングを録音する。3:自宅でも外出先でも、いつでもどこでも音楽の楽しさを満喫！4:カラオケでみんなの笑顔を写真に撮って、一緒に素敵な思い出を作りましょう！高音質なスピーカーとエコー機能が搭載されていますノイズキャンセリング機能とHi-Fiマイクを搭載することにより、効率的に音を拾い、声をしっかり引き出します。メタルネットの内側にフォームポップフィルターを加えて、破裂音を抑えられます。新技術を使って自動的にノイズを低減し、人音声を大きくする。よりクリアで綺麗な人音声を出せます。原音に忠実度の高いダイナミックスピーカー本体には高音質ステレオスピーカーと残響エコー機能が内臓されています。残響を制御し、音量を調整することにより、立体的な臨場感を作り出す、もっと盛り上がって行きましょう！