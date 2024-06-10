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☆ハローキティ根付け☆’70s根付けストラップ Yujinユージン
商品番号 U19469812135
商品名

☆ハローキティ根付け☆’70s根付けストラップ Yujinユージン
ブランド名 ハローキティ
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。プロフ読んでください☆※バラ売り不可です。申し訳ありません。#RIKOTAKEショップのハローキティ根付け一覧はこちら！ハローキティの根付けです。70年代。’70s根付けストラップ　Yujinユージンレトロでかわいいキティのストラップ♪キャラポット新品未開封です。8種類、コンプリートしています。スタンダード、クルマ、飛行機、ペーパーバッグ、ゾウ、マリン、デンワ、自転車です。バーコードが付いた紙も付きます。袋はすべて開けていません。キティちゃんの白い部分が均一にややクリーム色になっています。経年劣化です。(お写真でご確認ください)高く販売されていて、激レアのアイテムなのでプレミアム価格で出品しています。コレクションにしている方、いかがでしょうか？よろしくお願いいたします。ハローキティハローキティストラップハローキティ根付けガシャポンハローキティレトロハローキティゾウさんハローキティゾウハローキティキャラポットハローキティストラップ昭和レトロYujinHelloKitty70'sハローキティマスコット70年代のキティちゃんハローキティ2005ハローキティ生誕30周年記念
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