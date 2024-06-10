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- 清 潘煥星款 足銀 銀製鉢 金工細工『唐草祥瑞文』打出し建水 銀鉢 重さ137g
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商品詳細
清潘煥星款足銀銀製鉢金工細工『唐草祥瑞文』打出し建水銀鉢唐物重さ137g☆時代物☆骨董品4D0930サイズ(約):径13㎝、高さ7㎝、重さ137g
http://narcologia.ru/goods/peroration902715.html
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