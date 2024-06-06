カワイ メルヘン アップライトピアノ

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商品詳細
MARCHEN（メルヘン）MS200SE河合楽器のセカンドブランドとして販売していたピアノです。当時約50万円で親が購入しました。1992年〜1996年頃まで使用。恥ずかしながらあまり練習をしなかったので、まだまだ綺麗な状態だと思います^^;調律は25年位していません。音は全て出ます。ペダルの部分に錆のような汚れがあります。(写真7枚目)配送手配と運送の費用ご負担はご購入者様でお願い致します。現在の設置場所は大阪府和泉市のマンション6階です。購入後の返品返金は対応致しかねますので、中古にご理解のある方のご購入をよろしくお願い致しますm(__)m型番:MS200SE高さ:125cm幅:153cm奥行:59cm
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