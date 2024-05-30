【南天棒/一行書】中原南天棒 001 臨済宗　掛け軸



中原南天棒 托鉢往還図(行ったり来たり)自画賛 双幅 | 古美術品・中国 ...



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本紙約136✕33cm全体約198✕50cm紙本：木箱付状態：本紙に経年の弱いオレ少々あり略歴：中原南天棒幕末～大正の臨済宗の僧。肥前生。諱は全忠、字は鄧州、別号に白崖窟。隠山惟琰・卓洲胡僊両派下24人の老師に師事。羅山元磨の法を嗣ぐ。松島瑞巌寺・西宮海清寺等住持。乃木希典、児玉源太郎らも参禅。大正14年（1925）寂、87才。※春夏秋冬四季それぞれの季節掛け・節句掛け・正月掛け・お茶掛け・花鳥・動物・風景・仏画など骨董品・美術品としての書画掛軸を不定期ですが随時出品しております。◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️⬇️現在出品中の商品です#ayadaipon⬆️クリックしてご覧ください◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️書の形式...掛け軸・掛軸