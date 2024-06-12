PACIFICA112V SPAC112V (OVS) 初心者にもおすすめ

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ヤマハのPACIFICAです。ぼっちちゃんの2代目ギターの低価格機種です。非常に扱いやすいギターなので初心者の方にもオススメです。こちらのギターは2021年の3月に購入し、1年ほど使用しましたが別のギターを購入したため使用しなくなりケースにいれて保管していました。写真では分かりずらいのですが、ピックガードにはピックの擦り傷があります。(よく見ないと分からない程度)また、4枚目の写真について、傷のような模様がありますが、元々のものです。フレットは8~9割ほど残っています。8枚目の写真では分かりずらいのですが小さなへこみ傷があります。(こちらもよく見ないと分からない程度)ご希望であればトレモロアームとケースは無料でお付けいたします。アームは飼い猫が噛んだため先端の樹脂部分に傷があります。また、アームをギターにつける際なかなか回しずらいです。ケースは内側が若干破れています。弦が古いままなので、ご希望があれば1000円追加で新しい玄を貼り直します。また、希望のゲージがありましたらそちらのゲージで貼らせていただきます。(希望がなければ09-42ではらせて頂きます)初めての出品なので至らない点が多々あると思いますが、ご了承ください。PACIFICA112VSPAC112V(OVS)YAMAHA定価：¥37000#YAMAHA#PACIFICA112VSPAC112V_OVS_タイプ···ストラトキャスタータイプシリーズ···PACIFICAボディタイプ···ソリッド