掛け軸 永縄雅光 菊に四十雀 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です ...

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掛け軸永縄雅光菊に四十雀絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。ほぼほぼ、未使用新品です。サイズ（本紙）323×868ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 永縄雅光 雅光 菊 四十雀 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け 値下げ#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#永縄雅光#永縄_雅光#雅光#菊に四十雀#菊#四十雀#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物