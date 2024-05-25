輪島塗　お椀　麦　帆掛船　10客

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サイズは直径11、3センチ程度 高さ約5センチかなり古いものらしく箱付きです。推定90年以上です割と綺麗ですが、長期保存の傷みは多少ございます写真でご確認下さい柄が品も良く碗の中が朱色というおしゃれなものですので古民家カフェなどでご使用なさってはいかがでしょうか。中古品 長期保管品です。ご了承の上ご購入下さい。種類···椀