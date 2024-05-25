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輪島塗　お椀　麦　帆掛船　10客
商品番号 O61138344695
商品名

輪島塗　お椀　麦　帆掛船　10客
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズは直径11、3センチ程度　　　　高さ約5センチかなり古いものらしく箱付きです。推定90年以上です割と綺麗ですが、長期保存の傷みは多少ございます写真でご確認下さい柄が品も良く碗の中が朱色というおしゃれなものですので古民家カフェなどでご使用なさってはいかがでしょうか。中古品　長期保管品です。ご了承の上ご購入下さい。種類···椀
http://narcologia.ru/goods/flight7028.html
http://narcologia.ru/goods/moisture663869.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement763599.html
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