江戸時代 古伊万里 箱徳利 酒器 酒盃 徳利 花見弁当 行楽用 骨董 古美術

古伊万里の箱徳利です。江戸時代中期〜後期のものとなります。箱徳利とは、富裕商人や大名などか屋外の行楽に持参した花見弁当に組み込まれていた特殊な徳利を指します。弁当箱（現在の弁当箱とは全く異なった、5段重箱や徳利などがセットとなった小さな茶箪笥のようなもの）の一角に嵌め込むために四角形をした特徴的な形状をしています。本品は、蓋や把手も残存している貴重な完品となります。お好きな方、如何でしょうか？



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