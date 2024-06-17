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- 平安 花黄 抹茶茶碗 希少 ヴィンテージ 京焼 茶碗 共箱 新品 未使用 です。
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商品詳細
平安花黄抹茶茶碗希少ヴィンテージ京焼茶碗共箱新品未使用です。目立たず強い主張もしていないけれど存在感のある茶碗です。大きさ直径123ｍｍ高さ82ｍｍ茶道 煎茶 茶托 茶筒 茶合 茶匙 抹茶 玉露 染付 茶碗 茶具 緑茶 アンティーク 骨董品 わび さび 京焼 平安 花黄 勅題茶碗#平安#花黄#勅題茶碗#京焼#清水焼#茶道#茶道具#抹茶茶碗#抹茶碗#茶器#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#新品#未使用#保管品カラー...グレー種類...茶道具
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